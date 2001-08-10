На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 31 пьяного водителя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На дорогах Сахалинской области за три дня инспекторы ГИБДД выявили 389 нарушений правил дорожного движения, главной тревожной тенденцией стали 31 водитель, задержанный за управление транспортом в состоянии опьянения, и 48 автомобилистов, не имевших права садиться за руль.

Профилактический рейд прошел с 11 по 13 июля 2025 года. Помимо пьяных водителей и лиц, лишенных прав либо никогда их не имевших, инспекторы привлекли к ответственности:

11 водителей за выезд на встречную полосу;

11 водителей за управление незарегистрированными транспортными средствами;

28 водителей за не пристегнутые ремни безопасности;

45 водителей за чрезмерную тонировку стекол;

8 водителей за нарушение правил перевозки детей;

6 водителей за эксплуатацию авто с неисправностями (глушители).

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, за неуплату административных штрафов в установленный срок инспекторы составили 20 новых протоколов. В рамках мероприятий сотрудники ГИБДД задержали и отправили на специализированную стоянку 29 автомобилей. Несмотря на масштабную профилактическую работу, на прошлой неделе островные дороги не обошлись без ДТП с пострадавшими.