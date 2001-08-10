На Сахалине автоинспекторы за выходные задержали 31 пьяного водителя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На дорогах Сахалинской области за три дня инспекторы ГИБДД выявили 389 нарушений правил дорожного движения, главной тревожной тенденцией стали 31 водитель, задержанный за управление транспортом в состоянии опьянения, и 48 автомобилистов, не имевших права садиться за руль.
Профилактический рейд прошел с 11 по 13 июля 2025 года. Помимо пьяных водителей и лиц, лишенных прав либо никогда их не имевших, инспекторы привлекли к ответственности:
11 водителей за выезд на встречную полосу;
11 водителей за управление незарегистрированными транспортными средствами;
28 водителей за не пристегнутые ремни безопасности;
45 водителей за чрезмерную тонировку стекол;
8 водителей за нарушение правил перевозки детей;
6 водителей за эксплуатацию авто с неисправностями (глушители).
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, за неуплату административных штрафов в установленный срок инспекторы составили 20 новых протоколов. В рамках мероприятий сотрудники ГИБДД задержали и отправили на специализированную стоянку 29 автомобилей. Несмотря на масштабную профилактическую работу, на прошлой неделе островные дороги не обошлись без ДТП с пострадавшими.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 09:48 8 Июля Ребенок на моноколесе столкнулся с автомобилем в Южно-Сахалинске
12:38 9 Июля Сахалинский предприниматель расширяет производство натурального чая
13:13 10 Июля В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня рыбака
08:56 8 Июля На Сахалине за сутки произошло три ДТП с пострадавшими
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
Выбор редакции
- 09:11 Вчера На Сахалине открылась выставка "Скульпторы о войне"
- 10:11 11 Июля В Корсакове открывают выставку традиционных украшений народов России
- 09:38 10 Июля Сборные Амурской области и Хабаровского края прибыли на Сахалин для участия в Кубке Защитников Отечества
- 10:59 9 Июля Погоня в Долинске закончилась аварией с пострадавшими
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?