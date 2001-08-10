Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июля 2025
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11:37, | Новости общества Сахалина и Курил

Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта

Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы Сахалинской области провели масштабные антитеррористические учения, отрабатывая действия на случай реальных угроз объектам ведомства. Главная цель тренировки – повысить готовность сотрудников к чрезвычайным ситуациям и обеспечить безопасность как персонала, так и граждан, что остается критически важной задачей в 2025 году.

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Сахалинской области организовало специальную тренировку. Ее тема – «Действия в случае террористического акта или иных посягательств на объекты (территории) Управления». Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП региона, сотрудники ведомства совместно с коллегами из правоохранительных органов Сахалинской области отработали несколько сложных сценариев возможных инцидентов. Ключевыми элементами стали отработка техник ведения переговоров с условными преступниками и действия при штурме захваченного помещения.

Мероприятие создало условия, максимально приближенные к реальности, что позволило судебным приставам островного региона эффективно оттачивать свои профессиональные навыки. В учениях участвовали представители различных подразделений сахалинского УФССП. Особую ответственность в ходе тренировки, особенно в сценариях, связанных со спасением заложников, взяло на себя отделение специального назначения Управления.

Проведение подобных учений является неотъемлемой частью системы подготовки судебных приставов. Они позволяют сотрудникам поддерживать высокий уровень готовности к выполнению служебных обязанностей в любых, даже самых сложных и опасных ситуациях, гарантируя защиту интересов граждан и государства.

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