В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске с 19 июля вводятся временные ограничения движения на нескольких улицах из-за ремонтных работ. Наиболее серьезные изменения коснутся улиц Физкультурной, Пуркаева и Есенина, где полностью перекроют проезд на разных участках.

Как сообщает ТИА "Острова" в городской администрации, с 9:00 19 июля закроют для движения участок улицы Физкультурной возле домов №128 и 130. Проезд восстановят только 20 июля после 18:00. На следующий день, 20 июля, ограничения введут на улице Пуркаева у пересечения с проспектом Мира - здесь до 25 августа будут работать по полосам из-за ремонта водопроводных сетей.

С 12:00 21 июля полностью перекроют улицу Есенина около ТЦ "Гранд", где планируют прокладывать инженерные коммуникации. Работы завершат 27 июля. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, автобусы маршрутов №45ч, №45пр, №28ч и №28пр будут объезжать закрытые участки по улице Пуркаева, а маршрут №16 - по Комсомольской улице с поворотом на Пуркаева. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты.