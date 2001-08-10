В Южно-Сахалинске ограничат движение на трех улицах из-за ремонтных работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске с 19 июля вводятся временные ограничения движения на нескольких улицах из-за ремонтных работ. Наиболее серьезные изменения коснутся улиц Физкультурной, Пуркаева и Есенина, где полностью перекроют проезд на разных участках.
Как сообщает ТИА "Острова" в городской администрации, с 9:00 19 июля закроют для движения участок улицы Физкультурной возле домов №128 и 130. Проезд восстановят только 20 июля после 18:00. На следующий день, 20 июля, ограничения введут на улице Пуркаева у пересечения с проспектом Мира - здесь до 25 августа будут работать по полосам из-за ремонта водопроводных сетей.
С 12:00 21 июля полностью перекроют улицу Есенина около ТЦ "Гранд", где планируют прокладывать инженерные коммуникации. Работы завершат 27 июля. Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, автобусы маршрутов №45ч, №45пр, №28ч и №28пр будут объезжать закрытые участки по улице Пуркаева, а маршрут №16 - по Комсомольской улице с поворотом на Пуркаева. Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
18:41 11 Июля Рыбная ярмарка прошла в Южно-Сахалинске ко Дню рыбака
15:58 11 Июля Южно-Сахалинск досрочно завершает рекультивацию Синегорской свалки
10:11 11 Июля В Корсакове открывают выставку традиционных украшений народов России
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
11:37 11 Июля Судебные приставы Сахалина отработали действия при угрозе теракта
Выбор редакции
- 10:40 Сегодня Поисковики обнаружили останки бойца на острове Шумшу
- 11:46 Вчера Юные актеры представили спектакль по роману Агаты Кристи в Южно-Сахалинске
- 10:15 Вчера Всероссийский конкурс "Моя профессия – ИТ" открыл новый сезон для сахалинцев
- 11:19 16 Июля Сахалинская областная библиотека успешно внедрила цифровую систему учета имущества
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?