Прокуратура Южно-Сахалинска направила в суд дело о смертельном избиении сожительницы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске прокурор направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в избиении сожительницы, повлекшем ее смерть. Главная интрига расследования заключается в том, что мужчина не только нанес смертельные удары во время пьяной ссоры, но и ушел из квартиры, оставив пострадавшую без помощи.
Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области расследовал уголовное дело под надзором городской прокуратуры. Следователи выяснили, что в феврале 2025 года обвиняемый и его сожительница распивали спиртные напитки в квартире. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине удары руками по голове и телу. От этих ударов она упала на пол.
Как рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре, обвиняемый не только не оказал сожительнице никакой помощи после избиения, но и покинул квартиру, чтобы продолжить распитие алкоголя. От полученных тяжелых травм женщина скончалась. Прокуратура тщательно изучила материалы уголовного дела и утвердила обвинительное заключение. Надзорный орган признал собранные доказательства достаточными, а квалификацию действий обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей) – правильной.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокурор передал в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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