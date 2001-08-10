Тихоокеанское
информационное агентство
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11:46, | Новости культуры Сахалина и Курил

Юные актеры представили спектакль по роману Агаты Кристи в Южно-Сахалинске

Юные актеры представили спектакль по роману Агаты Кристи в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной библиотеке 16 июля с аншлагом прошла премьера спектакля по мотивам знаменитого романа Агаты Кристи "10 негритят". Юные актеры театральной студии "Счастливый случай" представили зрителям оригинальную интерпретацию классического детектива.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ, постановка стала итогом четырехмесячной работы коллектива. Особенностью спектакля стало полное погружение в эпоху - актеры встречали зрителей в образах своих персонажей. Автором сценария и исполнителем одной из главных ролей выступил ученик школы №8 Дмитрий Елкин.

"Ребята доказали, что могут работать как настоящая профессиональная команда", - отметила руководитель студии Виктория Крылова. По ее словам, каждый участник внес свой вклад в создание спектакля. После представления зрители долго аплодировали стоя, а затем смогли пообщаться с актерами. В спектакле заняты Максим Апасов, Сергей Болотин и другие юные таланты.

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