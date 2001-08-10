Тихоокеанское
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11:19, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинская областная библиотека успешно внедрила цифровую систему учета имущества

Сахалинская областная библиотека успешно внедрила цифровую систему учета имущества

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проектный комитет при правительстве Сахалинской области под председательством вице-губернатора В. В. Аленькова официально признал успешным пилотный проект областной библиотеки по цифровизации учета имущества. Ключевым результатом стало сокращение времени ежегодной инвентаризации нефинансовых активов почти в два раза – с 810 до 402 минут.

Региональное министерство культуры и архивного дела инициировало проект по оптимизации инвентаризации объектов нефинансовых активов (ОНФА) в главной библиотеке области. Целью ставили ускорение процесса, повышение точности учета и внедрение современных технологий. Задачи включали автоматизацию рутинных операций, внедрение штрихкодирования, упрощение взаимодействия между сотрудниками, отвечающими за имущество, и бухгалтерией, а также снижение трудозатрат и расходов.

До старта проекта сотрудники тратили на ежегодную проверку мебели и оборудования несколько недель. Они сталкивались с трудностями: отсутствие точных данных о местонахождении предметов и ответственных лицах, невозможность быстро идентифицировать объекты при поиске пропавшего имущества, высокие расходы на бумагу и картриджи. Главным риском были расхождения между фактическим наличием имущества и бухгалтерскими записями.

Для решения этих проблем команда проекта применила принципы «бережливого производства». Основные изменения:

Штрихкодирование: Все объекты мебели и оборудования в пилотном подразделении получили уникальные этикетки с QR-кодами, содержащими название, местонахождение, ответственного сотрудника и инвентарный номер.

Автоматизация документооборота: Инвентаризационные документы перевели в электронный формат в системе «1С: Бухгалтерия» с поддержкой ЭДО.

Обучение персонала: Сотрудники освоили работу с новым программным обеспечением, сканерами штрихкодов и принтерами этикеток. Тестовое оборудование библиотека получила временно.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе библиотеки, мониторинг подтвердил впечатляющие результаты: время инвентаризации сократилось на 51% (с 13,5 до 6,7 часов), ошибки идентификации практически исчезли. Проект также снизил затраты на бумагу и картриджи и освободил время сотрудников от ручного ввода данных. Ответственные лица теперь точно знают, где находится имущество и за что отвечают. Эффективность проекта превысила плановые показатели на 59%.

Успех пилота дает основание распространить систему штрихкодирования на все отделы библиотеки, закупить собственные сканеры и принтеры этикеток, а также рекомендовать эту практику муниципальным библиотекам области. Внедрение цифровой маркировки ОНФА доказало высокую эффективность и может стать эталоном для других учреждений культуры Сахалина.

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