На Сахалине сбили пешехода, который сам бросался под машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 октября 2024 года в 18 часов 43 минуты в дежурную часть ОМВД России по ГО «Долинский» поступило сообщение по телефону о том, что в с. Сокол, Долинского района, вдоль дороги, в южную сторону, идёт мужчина, ведёт себя неадекватно, бросается под машины. На место ДТП был направлен ДПС, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

После этого, в 18 часов 57 минут в дежурную часть ОМВД России по ГО «Долинский» поступило сообщение по телефону о том, что в с. Сокол произошло ДТП, сбили пешехода.

В ходе проведения проверки было установлено, что 31 октября 2024 года, в 18 часов 55 минут, на участке автодороги Южно-Сахалинск-Оха, 31 км +200 м. 50-летний водитель управляя седельным тягачом «HINO», двигаясь в южном направлении, совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части дороги попутного направления, без цели её перехода. Пешеход был одет в одежду тёмных тонов без использования световозвращающих элементов.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.