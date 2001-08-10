3 ноября в Сахалинском краеведческом музее пройдет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Традиционная акция «Ночь искусств» пройдет в Сахалинском областном краеведческом музее 3 ноября. Торжественное открытие Акции состоится в 18:00, но праздничные мероприятия стартуют раньше – в 15:00, россказали ТИА "Острова" в музее.

Сахалинцев ждут выступления местных коллективов, мастер-классы, лекции, экскурсии, квесты и, конечно же, традиционное пиротехническое шоу. В этом году мероприятия для гостей музея также подготовили Культурно-туристический центр, Институт филологии, истории и востоковедения СахГУ, творческое объединение «Арт Культура» и мастер декоративно-прикладного творчества Вероника Осипова. А в 19:00 мы приглашаем всех на открытие новой выставки в честь юбилея таксидермиста музея Сергей Удовенко. Этой «ночью» Сергей Геннадьевич лично познакомит гостей со своими работами и расскажет об особенностях творческой профессии.

Подробности программы смотрите на сайте музея.