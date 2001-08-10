Сахалинская библиотека получила

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Центральная городская библиотека им. О. П. Кузнецова приняла участие в III Всероссийском конкурсе на лучшее библиографическое и библиографоведческое издание. На конкурс, который проводится под эгидой Российской библиотечной ассоциации (РБА), были заявлены более 130 работ из 87 библиотек страны, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

Электронный информационный ресурс «Айн-онлайн», который размещен на сайте ЦГБ, удостоился диплома III степени конкурса в номинации «Медиаресурсы».

«Айн-онлайн» (идея директора Южно-Сахалинской ЦБС О. Бородиной, автор-составитель – Е. Костенко) – это собрание полнотекстовых документов и ссылок на просветительские статьи, научные и научно-популярные публикации исторического, этнографического, культурологического и других направлений, аудио, фото и видео, сказки и легенды, книги, музейные коллекции и многое другое. В ресурс включены и дореволюционные издания, и современные исследовательские материалы. На сегодня уникальная коллекция материалов об айнах, аналогов которой в Сети нет, насчитывает более 1000 источников. Школьники, студенты, педагоги, преподаватели, этнографы, библиотекари — все, кто интересуется загадочным этносом, некогда населявшим Сахалин и Курилы, найдут много познавательной информации.

- Это, пожалуй, единственный Всероссийский профессиональный конкурс «широкого профиля», - отметила библиограф Елизавета Костенко. - Здесь была представлена обширная палитра тем и видов изданий, от академических многотомников до буктрейлеров и виртуальных выставок. И тем ценнее наша победа — среди этого пестрого букета мы не затерялись.