Комиссия по делам несовершеннолетних продолжает рейдовые мероприятия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Члены комиссии совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН, полиции организовали рейдовое мероприятие по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания без изоляции от общества, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С несовершеннолетними и их законными представителями проведены профилактические беседы по вопросам прохождения условной меры наказания, исполнения приговора суда, социальной поддержки, временной трудовой занятости в свободное от учебы время, организации досуга, вовлечения в спортивные мероприятия и секции и т.д.

Также им предоставлены памятки и буклеты по здоровому образу жизни, профилактике алкоголизма, наркомании, потребления никотиносодержащей продукции. Обследованы жилищно-бытовые условия проживания подростков, даны консультации по интересующим вопросам.

Ребятам и их представителям вручили приглашение на культурно-досуговое мероприятие в Центральную городскую библиотеку им. Кузнецова.

До конца года комиссия проведет собрание, на котором с несовершеннолетними обсудят различные вопросы профилактического характера, в том числе участие в мероприятиях департамента по физической культуре и спорту, департамента культуры и туризма, Центра молодёжных инициатив Южно-Сахалинска.