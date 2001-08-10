В здании филиала Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске начались работы по отделке внутренних помещений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в здании филиала Российского этнографического музея начались работы по отделке внутренних помещений, прокладке инженерных сетей. Ход работ на строительной площадке проинспектировал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Новый музейный комплекс общей площадью более 3,5 тысячи квадратных метров возводится у перекрестка улиц Есенина и Комсомольской за счет средств федерального бюджета в рамках комплексной государственной программы «Строительство». В здании четыре надземных этажа и один подземный. Монолитные работы выполнены полностью. В преддверии холодов строители закрывают оконные и дверные проемы. Это даст возможность продолжить зимой работы в здании.
- Задача музея – рассказать посетителям об обычаях, быте и языках коренных народов, издревле населявших территорию Сахалина и Курил, представителей других национальностей, проживающих на островах. Наши историки в результате раскопок и экспедиций накопили огромное количество уникальных экспонатов, связанных с жизнью региона с IX века. Большая часть из них длительное время находится в запасниках, так как музейных площадей не хватает. Благодаря появлению в нашем регионе нового объекта культуры многие страницы островной этнографии будут открыты для общественности. Важно, что музей станет еще одним объектом, привлекательным для туристов, которых в Сахалинской области становится все больше, - сказал Алексей Белик.
Проектировщики предусмотрели в здании музея, помимо экспозиционных площадок, лекторий, мультимедийный кинотеатр, а также общественные и административные помещения. Выделены места для фудкорта и сувенирного магазина. Все помещения музея будут доступны для маломобильных граждан.
- Наш новый музей со своими программами, выставками и просветительскими мероприятиями должен гармонично вписать в существующую культурную инфраструктуру региона. Благодаря ему будут улучшены условия для работы местных экспертов, хранения, атрибуции и реставрации памятников этнокультурного наследия, - отметила директор Российского этнографического музея Юлия Купина.
На базе филиала, который создается в Южно-Сахалинске, будет организована подготовка научных кадров.
- Достигнута соответствующая договоренность с Сахалинским государственным университетом. Наши студенты будут проходить практику на базе музея. Они получат возможность в полной мере погрузиться в научную деятельность, изучить культуру и обычаи народов, живущих на островах и, возможно, в дальнейшем сделать собственный вклад в науку, - сообщила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Планируется, что строительство нового филиала Российского этнографического музея завершится осенью 2025 года.
Заказчик по проведению строительных работ – публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».
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