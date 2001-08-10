Более трех тонн лососей и 30 кг красной икры изъяли правоохранители у скупщиков на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
УФСБ России по Сахалинской области в двух районах Сахалинской области пресечена противоправная деятельность лиц, осуществлявших незаконную скупку водных биологических ресурсов с целью их последующего сбыта. В Долинском районе задержан областной житель 1971 г.р., в Поронайском районе – местная жительница 1976 г.р., рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ РФ по Сахалинской области.
Биоресурсы, добытые преступным путем, скупались злоумышленниками по заниженной стоимости у частных лиц.
На территориях принадлежащих им хозяйств обнаружены транспортные средства со свежевыловленной рыбой лососевых пород, контейнеры с красной икрой и незаконные орудия лова. Всего изъято более 3 тонн кеты и горбуши, свыше 30 кг красной икры. Документы, подтверждающие легальность добычи биоресурсов, отсутствовали.
На основании материалов УФСБ России по Сахалинской области
отделами МВД России в гг. Поронайске и Долинске в отношении каждого злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК России.
Дополнительно возбуждением правоохранительными органами уголовных дел по п «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК России пресечена противоправная деятельность двоих сахалинцев, причастных к незаконному вылову водных биологических ресурсов для их дальнейшей продажи скупщикам.
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