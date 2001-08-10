В Южно-Сахалинске поговорили о книге Юрия Никулина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники книжного клуба «Чтение без границ» обсудили автобиографическое произведение заслуженного артиста СССР «Почти серьезно…» в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 28 октября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Книга затрагивает темы Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, поиска своего места в мире, неудач при поступлении в театральные училища и работы в цирке. Гости встречи отметили, что, несмотря на все испытания, автор описывает происходившие события в теплом свете. В произведении есть над чем задуматься и посмеяться.

В заключительной части Юрий Никулин выражает благодарность своему другу и журналисту Владимиру Шахиджаняну, который оказал неоценимую помощь в создании произведения. Участники книжного клуба написали письмо Владимиру Шахиджаняну, и получили подробный ответ на интересующие их вопросы.

В своем письме он рассказал, что Юрий Владимирович долгое время сомневался перед началом работы над книгой, и, что интервью для журнала «Искусство кино» фактически стало черновиком произведения. Кроме того, Владимир Владимирович рассказало о процессе написания книги и ее публикации сначала по главам в журнале «Молодая гвардия», а затем в виде отдельной книги в 1979 году.

Особое внимание друг Юрия Никулина уделил истории о создании названия для книги.

— Мы долго не могли придумать название. И вот однажды мы встретились с Мессингом, и он поинтересовался, как идет работа над книгой. Мы сказали, что работа идет хорошо, а вот название придумать не можем. «Скоро придумаете», — заявил Вольф Мессинг. И ровно через две недели ночью я придумал название — «Почти серьезно». Позвонил (это было два часа ночи) Никулину и предложил это название. Юрию Владимировичу название понравилось. А через пятнадцать минут ему позвонил Мессинг и спросил: «Ну что, придумали название?» «Придумали», — ответил Никулин. — Почти серьезно придумали? — Почти серьезно придумали. Вот такое совпадение. — заключил свое письмо Владимир Шахиджанян.

Стоит отметить, что Владимир Владимирович Шахиджанян известен не только как журналист, но и как психолог, создатель уникального тренажера для печатания вслепую, а также бесплатной онлайн-книги «Курить, чтобы бросить!».

Встречи книжного клуба «Чтение без границ» проходят раз в месяц. Обязательным условием для участия является прочтение выбранной книги.