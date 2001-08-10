Тихоокеанское
информационное агентство
13 Марта 2024
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16:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине направлено в суд дело об убийстве пенсионером своего брата

На Сахалине направлено в суд дело об убийстве пенсионером своего брата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 69-летнего сахалинца в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), рассказали ТИА "Острова" в региональном следкоме.

По версии следствия, 26 октября 2023 года во второй половине дня обвиняемый совместно со своим братом, находясь в одной из квартир по ул. Юбилейной в с. Красная Тымь Тымовского района, распивали алкогольные напитки. Во время распития спиртного между ними на бытовой почве возникла ссора, в ходе которой злоумышленник взял нож и нанес им не менее одного удара в область груди потерпевшего. От полученного колото-резаного ранения смерть мужчины наступила на месте происшествия. 

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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