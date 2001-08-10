Сахалинка дала внуку банковскую карту и попросила купить продукты, а тот решил заодно и приодеться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже денежных средств с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в вечернее время 17 июля 2023 года фигурант вернулся домой, где он проживал с отцом, его сожительницей и бабушкой. В тот момент на кухне вышеупомянутые женщины находились на кухне.

Бабушка попросила внука сходить в магазин, передав ему свою банковскую карту и назвав пин-код. После того, как он взял кредитку, то решил потратить деньги, находящиеся на ней, на покупку новой одежды. Придя к ближайшему банкомату, злоумышленник снял часть пенсии в размере 11000 рублей, которые впоследствии истратил по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.