Сахалинец залез в чужой дом, сначала жил там, потом начал продавать имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего гражданина, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

10 ноября 2023 года, фигурант прогуливался по ул. Лермонтова г. Южно-Сахалинска, где обратил внимание на частный дом. Он открыл задвижку, которой была заперта калитка и увидел, что с левой стороны от входной двери, на окне, вместо стекла натянута пленка. Подойдя к окну, он отодвинул пленку и увидел, что в доме никого нет и решил в нем немного пожить.

Через несколько дней он решил продать из чужого дома микроволновую печь, газовую плиту и тепловентилятор, Он взял имущество и пошел по улицам города Южно-Сахалинска искать покупателей. Зайдя в кафе, он продал другому посетителю микроволновую печь и вентилятор за 700 рублей. Затем в районе железнодорожного вокзала фигурант продал прохожему газовую плиту за 150 рублей.

На вырученные в результате продажи похищенного денежные средства он приобрел еду и спиртное. Сумма ущерба составила 7000 рублей.

Своими умышленными действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.