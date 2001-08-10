На Сахалине полицейские спасли замерзающую семью с ребенком, у которой сломался автомобиль
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
9 января 2023 года в 00 ч. 20 мин в дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило телефонное сообщение от гражданки. Женщина сообщила, что на автодороге Южно-Сахалинск-Оха в районе с. Арги-Паги Тымовского района сломался автомобиль (сел аккумулятор), в котором находится она, её муж и 7-летний ребенок. Им нужна помощь, автомобиль не заводится. Незамедлительно к месту выехал экипаж ДПС в составе инспектора ДПС ст. лейтенанта полиции Е.Н. Сизова, инспектора ДПС лейтенанта полиции Ю.В. Головина и инспектора ДПС капитана полиции М.О. Гасанова.
По прибытию инспекторы установили, что жители областного центра направлялись в г. Оха, но на 556 км. автодороги Южно-Сахалинск-Оха их автомобиль «УАЗ Патриот» сломался. Когда подъехал экипаж ДПС, люди очень сильно замерзли. Сотрудники полиции доставили семью в общежитие пгт. Тымовское и помогли разместиться. Автомобиль был транспортирован на территорию пожарной части с. Арги-Паги.
Семья выразила инспекторам ДПС искренние слова благодарности за оказанную помощь.
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