На Сахалине полицейские спасли замерзающую семью с ребенком, у которой сломался автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

9 января 2023 года в 00 ч. 20 мин в дежурную часть ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило телефонное сообщение от гражданки. Женщина сообщила, что на автодороге Южно-Сахалинск-Оха в районе с. Арги-Паги Тымовского района сломался автомобиль (сел аккумулятор), в котором находится она, её муж и 7-летний ребенок. Им нужна помощь, автомобиль не заводится. Незамедлительно к месту выехал экипаж ДПС в составе инспектора ДПС ст. лейтенанта полиции Е.Н. Сизова, инспектора ДПС лейтенанта полиции Ю.В. Головина и инспектора ДПС капитана полиции М.О. Гасанова.

По прибытию инспекторы установили, что жители областного центра направлялись в г. Оха, но на 556 км. автодороги Южно-Сахалинск-Оха их автомобиль «УАЗ Патриот» сломался. Когда подъехал экипаж ДПС, люди очень сильно замерзли. Сотрудники полиции доставили семью в общежитие пгт. Тымовское и помогли разместиться. Автомобиль был транспортирован на территорию пожарной части с. Арги-Паги.

Семья выразила инспекторам ДПС искренние слова благодарности за оказанную помощь.