Тихоокеанское
информационное агентство
29 Ноября 2023
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16:46, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Корсакова получил реальны срок за попытку ограбить пенсионерку

Житель Корсакова получил реальны срок за попытку ограбить пенсионерку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Корсакова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, если это преступление не доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Суд установил, что 07 августа 2023 года подсудимый следовал за потерпевшей до её дома по улице Флотской города Корсакова, где в подъезде с целью незаконного завладением её имуществом, подавляя волю потерпевшей к сопротивлению, схватил пенсионерку за кисть, пытаясь похитить находившуюся при потерпевшей сумку с денежными средствами в размере 10 000 тысяч рублей и два мобильных телефона, марки «SAMSUNG» стоимостью 2 650 рублей, марки «PHILLIPS» стоимостью 3 299 рублей, общей материальной ценностью в размере 15 949 рублей.

Однако довести свой корыстный преступный умысел до конца злоумышленник не смог вследствие оказанного потерпевшей активного сопротивления.

В судебном заседании осуждённый вину признал, просил не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы.

Государственный обвинитель, с учётом повышенной степени социальной опасности преступления, принимая во внимание личность подсудимого, совершившего умышленное преступление в период непогашенных судимостей за ранее совершённые преступления против личности, свидетельствующие об отсутствии у виновного желания вести законопослушный образ жизни и неэффективности исправительного воздействия предыдущего наказания, предложил суду назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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