Житель Корсакова получил реальны срок за попытку ограбить пенсионерку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Корсаковским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Корсакова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, если это преступление не доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.
Суд установил, что 07 августа 2023 года подсудимый следовал за потерпевшей до её дома по улице Флотской города Корсакова, где в подъезде с целью незаконного завладением её имуществом, подавляя волю потерпевшей к сопротивлению, схватил пенсионерку за кисть, пытаясь похитить находившуюся при потерпевшей сумку с денежными средствами в размере 10 000 тысяч рублей и два мобильных телефона, марки «SAMSUNG» стоимостью 2 650 рублей, марки «PHILLIPS» стоимостью 3 299 рублей, общей материальной ценностью в размере 15 949 рублей.
Однако довести свой корыстный преступный умысел до конца злоумышленник не смог вследствие оказанного потерпевшей активного сопротивления.
В судебном заседании осуждённый вину признал, просил не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы.
Государственный обвинитель, с учётом повышенной степени социальной опасности преступления, принимая во внимание личность подсудимого, совершившего умышленное преступление в период непогашенных судимостей за ранее совершённые преступления против личности, свидетельствующие об отсутствии у виновного желания вести законопослушный образ жизни и неэффективности исправительного воздействия предыдущего наказания, предложил суду назначить подсудимому наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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