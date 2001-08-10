На Сахалине судья помогла знакомому выиграть дело и теперь сама пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного Председателем Следственного комитета Российской Федерации, в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Сахалинской области в отставке по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 305 УК РФ (вынесение судьей заведомо неправосудного решения), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, определениями судьи Арбитражного суда Сахалинской области действия арбитражного управляющего одной из коммерческих организаций были незаконными и с него взысканы убытки на сумму более 86 миллионов рублей.

Обвиняемая, желая помочь своему знакомому избежать выплаты убытков, используя свои должностные полномочия, в соответствии с достигнутой с ним договоренностью и в его интересах, рассмотрела по аналогичным обстоятельствам другое арбитражное дело и вынесла заведомо незаконное решение, в котором признала действия мужчины законными и экономически обоснованными, чем создала условия для пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, принятых ранее другим судьей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области, решение принято с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

По уголовному делу прокурором Сахалинской области утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.