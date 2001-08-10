На Сахалине будут судить автомобильного вора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждены уголовные дела в отношении 41-летнего ранее судимого неработающего жителя города Корсакова, в деяниях которого усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба хозяину; ч. 1 ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба; ч. 2 ст. 325 УК РФ - похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, 12 октября 2023 года в ОМВД по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы о том, что буквально два часа назад кто-то проник в принадлежащий ей автомобиль, откуда похитил документы на транспортное средство, одежду, автомобильный компрессор и другие бытовые товары на общую сумму 15 тысяч рублей.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый.
В ходе проверки выяснилось, что 12 октября в обед гражданка припарковалась в районе лесного массива, недалеко от шиномонтажа, затем покинула автомобиль. Именно в этот момент мимо проходил фигурант, он заметил припаркованный на обочине авто и решил похитить что-нибудь из транспортного средства с целью наживы. Так как открыть двери у него не получилось, мужчина поднял с земли камень и разбил им стекло в передней пассажирской двери, затем проник в салон, откуда похитил чужое имущество и паспорт транспортного средства на вышеуказанный автомобиль. Следствие ведется.
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