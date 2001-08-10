Сахалинка прописала у себя четверых иностранцев и теперь ее будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием ОМВД РФ по Углегорскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной постановке на учет иностранных лиц, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе доследственной проверки установлено, что в период времени с 04.07.2023 до 15.08.2023 указанная гражданка, находясь в г. Углегорске, имея в собственности жилое помещение в пгт. Шахтерск и не собираясь предоставлять его для пребывания или проживания иным лицам, передав заведомо ложные сведения в ОВМ ОМВД по Углегорскому городскому округу, осуществила фиктивную постановку на учет четверых иностранных граждан.

При дальнейшем разбирательстве полицейские выяснили, что данные лица по указанному адресу не проживали, жилье им не предоставлялось. Таким образом, в действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.