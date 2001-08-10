"Дипломированный" сахалинец-закладчик наркотиков успел сделать лишь три тайника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении раннее неоднократно судимого 25-летнего жителя города Холмска, обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в декабре 2022 года обвиняемому поступило предложение заняться деятельностью, связанной с незаконным сбытом наркотических средств на территории города Холмска, заведомо понимая всю нелегальность и преступную направленность данной деятельности, он дал согласие. Вскоре фигурант получил подтверждение о своём трудоустройстве и по условию вступления в группу внес залог в размере 5 000 рублей, автоматически становясь членом организованной преступной группы.

Через сеть Интернет с ним провели обучение, как делать закладки, как фасовать на мелкие партии для потребителей наркотика и для курьеров, как формировать отчет, рассказали о штрафных санкциях и о возможности карьерного роста, а также о мерах конспирации.

Таким образом обвиняемый вступил на должность курьера, совмещенную с двумя другими «Получатель посылок» и «Склад». В его обязанности, входило получение оптовых партий с наркотическими средствами, фасовка их в удобные для разовых сбытов упаковки и организация закладок.

В период времени с 5 по 8 января 2023 обвиняемый оборудовал не менее трех тайников-закладок на участках местности, расположенных по улице Плотинной города Холмска, в которые поместил 3 свертка в прозрачных пакетах со смесями, содержащими в своем составе α-PVP - производное наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 1,08 грамма. Оставшуюся часть смеси общей массой 379,97 грамм, находящуюся в 116 бесцветных пакетах, хранил при себе, готовясь сбыть, но не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, смесь массой 381,05 грамм, содержащая в своем составе наркотическое средство, образует особо крупный размер.

Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение незаконного сбыта наркотических средств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам