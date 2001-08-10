Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2023
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15:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его в гости, а он ушел по-английский и с ее золотом

Сахалинка познакомилась на улице с мужчиной и пригласила его в гости, а он ушел по-английский и с ее золотом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июля в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 51-летней местной жительницы. Женщина сообщила о пропаже у неё золотой цепочки с кулоном весом 8,5 грамм. Сумма ущерба составила 85 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к краже ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя Корсакова. Полицейские выяснили, что накануне хищения женщина познакомилась с фигурантом на улице и пригласила мужчину в гости для распития спиртного. Спустя некоторое время после его ухода она заметила пропажу золотых изделий, которые находились в шкафу.

Как выяснилось, похищенное подозреваемый продал неизвестному, выручив 3000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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