У мертвых птиц в Долинском районе выявили птичий грипп типа "А"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинским филиалом ФГБУ "Приморская МВЛ" выделен РНК вируса гриппа птиц типа "А" у дикой водоплавающей птицы, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что согласно результатам лабораторных исследований, проведенных Сахалинским филиалом ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория", в образце патологического материала дикой водоплавающей птицы выделен РНК вируса гриппа птиц типа "А".
Для проведения исследований в лабораторию поступило пять трупов диких водоплавающих птиц из Долинского района Сахалинской области (морское побережье до реки Найба). В результате проведенных исследований выделен РНК вируса гриппа птиц типа "А" в трупе одной птицы.
В ближайшее время для подтверждения результатов исследования материал будет направлен в ФГБУ "ВНИИЗЖ". Окончательная постановка диагноза возможна только по результатам исследований, проведенных ФГБУ "ВНИИЗЖ".
Отметим, что благодаря высокой способности к изменению вируса, гриппом птиц болеют домашнии и дикие птицы, многие виды животных и человек.
Домашняя птица заражается от дикой водоплавающей птицы, которая переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носителем вируса или птицы, живущей рядом с человеком (синантропной - голуби, вороны, воробьи и др.). Одним из важных факторов профилактических мероприятий является исключение контакта домашней птицы с дикой. Кроме этого наиболее эффективная мера - вакцинация птицы.
Источник заражения человека - больная птица, но не исключается передача вируса через животных, например, кошек.
К симптомам заболевания относятся угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение движения. Отмечаются затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур.
Пути заражения человека - контакт с больной птицей, воздушно-капельный и алиментарный (с пищей). Опасны выделения зараженных птиц (истечения из носа, глаз, фекалии), которые, попадая в воздух и воду, могут стать источником заражения при купании. Попав в воду, вирус может сохраняться до 1-го месяца, а при пониженных температурах и дольше. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больной птицы без достаточной тепловой обработки.
Управление Россельхознадзора напоминает, что не следует покупать для употребления в пищу мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качества и безопасности пищевых продуктов, а также в случае, если продукты не имеют ветеринарных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Вниманию граждан: при выявлении признаков заболевания у птиц или обнаружении мертвой птицы немедленно информировать Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области или управление Россельхознадзора по телефону: 8 (4242) 55-70-65.
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