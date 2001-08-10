В областном центре местный житель подозревается в грабеже
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление гражданина 1987 года рождения о том, что 10.06.2023 около 18-00, когда он находился в районе магазина по улице Ленина, у него открыто похитило сотовый телефон.
В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место нахождение 35-летнего подозреваемого. Похищенное имущество было изъято.
Как выяснилось, в тот вечер потерпевший обратил внимание на компанию, в которой находился один его дальний знакомый. Ему предложили присоединиться к совместному распитию алкогольных напитков. В ходе общения у него возник конфликт с подозреваемым, во время развития которого последний выхватил из рук заявителя его мобильный телефон и скрылся с ним. У гражданина взято обязательство о явке.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 17:26 21 Июня Сахалинская компания погасила долги в последний момент
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
Выбор редакции
- 17:43 Вчера Уже более 400 сахалинцев и курильчан стали проводниками здоровья
- 17:05 Вчера Добровольцы на Сахалине проходят курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов
- 14:58 Вчера Муниципальный центр управления за 2 года отработал более 44 тысяч обращений южносахалинцев
- 12:31 Вчера 100% первокурсников ДВФУ будут изучать основы российской государственности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?