В областном центре местный житель подозревается в грабеже

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

10 июня в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление гражданина 1987 года рождения о том, что 10.06.2023 около 18-00, когда он находился в районе магазина по улице Ленина, у него открыто похитило сотовый телефон.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место нахождение 35-летнего подозреваемого. Похищенное имущество было изъято.

Как выяснилось, в тот вечер потерпевший обратил внимание на компанию, в которой находился один его дальний знакомый. Ему предложили присоединиться к совместному распитию алкогольных напитков. В ходе общения у него возник конфликт с подозреваемым, во время развития которого последний выхватил из рук заявителя его мобильный телефон и скрылся с ним. У гражданина взято обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж.