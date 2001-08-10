Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2023
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В Сахалинской области двое бывших полицейских получили реальные сроки за мошенничество
17:00, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будут судить водителя за то, что превысил скорость и вылетел в кювет

На Сахалине будут судить водителя за то, что превысил скорость и вылетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отделения ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Шахтерска, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 23 октября 2022 года фигурант, управляя технически исправным автомобилем, передвигался в северном направлении автодороги "Южно-Сахалинск – Оха". На 47 километре водитель в нарушение правил дорожного движения, предусмотренных п.п. 1.3., 1.5., 10.1., не предпринял мер по соблюдению скоростного режима и учета дорожных условий, вследствие чего утратил контроль над движением транспортного средства и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части автодороги с последующим опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП, пассажирка автомобиля 1953 года рождения, получила травмы, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, по признаку опасности для жизни.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ, – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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