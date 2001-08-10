В Углегорске в аварии с такси пострадали женщина и ребенок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авария с участием двух автомобилей произошла в ночь на 26 мая в Углегорске. Пострадали два человека, сообщает astv.ru, ссылаясь на издание "Новости Углегорска".

Машины столкнулись в центре города, у кинотеатра "Авангард". Один из автомобилей – такси "Максим". На место прибыли сотрудники ГИБДД и два автомобиля скорой помощи.

"Удар был сильный, мы рядом с кинотеатром живём, слышали. Не знаем, кто откуда выезжал. Однако из белой машины потом увезли женщину и ребёнка", - сообщают очевидцы.

По предварительным данным, это были мать и дочь, у девочки травма головы. Обстоятельства ДТП уточняются.