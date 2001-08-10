Тихоокеанское
информационное агентство
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10:08, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Корсакове водитель, сдавая назад, сбил пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсакове на прилегающей территории дома № 17 по ул. Окружной 24-летний водитель транспортного средства "Hyundai Mighty", не убедившись в безопасности маневра при движении задним ходом, совершил наезд на 53-летнюю женщину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП пешеход получила травмы.  

Проводится проверка.

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