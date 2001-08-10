Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2023
Сейчас 05:36
79,31|87,58|66,91
На Сахалине глава фермерского хозяйства зарабатывал на "мертвых душах"
14:00, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинку будут судить за сбыт боевой гранаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном хранении и сбыте взрывного устройства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что фигурантка знала, что у неё дома находится боевая ручная граната, которую в своё время незаконно приобрел и хранил в квартире её сын.

В период с 1 ноября по 15 ноября прошлого года женщина, находясь у себя дома, совместно со знакомым распивала алкогольные напитки. Позже последний обратился к ней с просьбой, отдать ему эту гранату, которую он увидел в комнате на полке. Женщина согласилась, таким образом, произведя незаконный сбыт взрывного устройства.

Согласно заключению эксперта, изъятый предмет является боевой гранатой марки «Ф-1», пригодной для производства взрыва.
 
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 222.1 УК РФ - незаконные хранение, сбыт взрывных устройств.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?