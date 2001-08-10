Сахалинку будут судить за сбыт боевой гранаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном хранении и сбыте взрывного устройства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Следствием установлено, что фигурантка знала, что у неё дома находится боевая ручная граната, которую в своё время незаконно приобрел и хранил в квартире её сын.
В период с 1 ноября по 15 ноября прошлого года женщина, находясь у себя дома, совместно со знакомым распивала алкогольные напитки. Позже последний обратился к ней с просьбой, отдать ему эту гранату, которую он увидел в комнате на полке. Женщина согласилась, таким образом, произведя незаконный сбыт взрывного устройства.
Согласно заключению эксперта, изъятый предмет является боевой гранатой марки «Ф-1», пригодной для производства взрыва.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 222.1 УК РФ - незаконные хранение, сбыт взрывных устройств.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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