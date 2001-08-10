Сахалинца будут судить за кражу велосипеда и пенсии у родственницы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего ранее судимого жителя города Макарова, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 4 сентября прошлого года обвиняемый, находясь по месту проживания и зная, что некоторые жители многоквартирных домов оставляют свои велосипеды в подъездах и не пристёгивают их противоугонным устройством, решил в ночное время отправиться по близлежащим домам в поисках подъездов со свободным доступом, чтобы похитить оттуда чужой велотранспорт.

Так, дождавшись ночи, фигурант подошел к дому в районе улицы Ленина и, зайдя в первый подъезд, поднялся на лестничную площадку между вторым и третьим этажом, откуда похитил велосипед.

А следующий эпизод произошел уже 9 февраля 2023 года. Злоумышленник целенаправленно пришел в гости к своей дальней родственнице, зная, что женщина должна была получить пенсию, и в ее квартире на данный момент имеются денежные средства.

Когда гражданка мыла посуду на кухне, он прошел в зал, подошел к дивану, приподнял подушку и увидел денежные средства. Тогда молодой человек забрал 10 тысяч рублей двумя купюрами номиналом по 5 000 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (2 эпизода) – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.