В Южно-Сахалинске скорректировано время действия ограничений движения на площади Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Площадь для проезда сегодня закроют на час раньше с 18.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, 26 и 29 апреля с 07.00 до 18.00 (ранее до 19.00) будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта по периметру площади. А с 18.00 (ранее с 19.00) до 22.00 будет закрыт проезд через пл. Победы по ул. Горького, а также со стороны пр. Победы.

Автомобилистов просят учитывать информацию при планировании маршрутов и не парковать транспорт по периметру площади.

Также на время перекрытия проезда по площади будет скорректирована схема движения автобусов. Они будут двигаться по Коммунистическому проспекту, улицам Комсомольская и Пограничная.

Информация об ограничениях в дни репетиций парада публикуется на официальном сайте администрации города и в социальных сетях муниципалитета.