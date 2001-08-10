За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Энергетики ПАО «Сахалинэнерго» в ходе осмотра высоковольтной линии электропередачи в юго-восточной части города Южно-Сахалинска обнаружили хищения оцинкованных металлических уголков-раскосов. Их отсутствие увеличивает вероятность падения опор ЛЭП и аварийного отключения большого количества потребителей. Без электроснабжения на длительный период проведения восстановительных работ могут остаться социально-значимые объекты, предприятия жизнеобеспечения, больницы, школы и население областного центра, города Корсакова и сел Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

По данному преступлению направлено заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники проводят следственно-розыскные действия, устанавливают круг лиц, причастных к повреждению ЛЭП.

Энергетики напоминают, что кража элементов ЛЭП и подстанций, приведение в негодность объектов электроэнергетики – серьезные уголовные преступления, которые в соответствии с законом караются лишением свободы на срок до десяти лет.



