Тихоокеанское
информационное агентство
1 Апреля 2023
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09:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение

За информацию о хищении элементов опор объявлено вознаграждение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Энергетики ПАО «Сахалинэнерго» в ходе осмотра высоковольтной линии электропередачи в юго-восточной части города Южно-Сахалинска обнаружили хищения оцинкованных металлических уголков-раскосов. Их отсутствие увеличивает вероятность падения опор ЛЭП и аварийного отключения большого количества потребителей. Без электроснабжения на длительный период проведения восстановительных работ могут остаться социально-значимые объекты, предприятия жизнеобеспечения, больницы, школы и население областного центра, города Корсакова и сел Корсаковского района, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

По данному преступлению направлено заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. В настоящее время оперативники проводят следственно-розыскные действия, устанавливают круг лиц, причастных к повреждению ЛЭП.

Энергетики напоминают, что кража элементов ЛЭП и подстанций, приведение в негодность объектов электроэнергетики – серьезные уголовные преступления, которые в соответствии с законом караются лишением свободы на срок до десяти лет.


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