Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2023
Сейчас 22:08
76,98|83,49|66,91
31 марта муниципальная баня Южно-Сахалинска будет работать со второй половины дня
15:54, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец попросил у таксиста телефон "позвонить" и перевел себе 18 тысяч рублей

Сахалинец попросил у таксиста телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданина 1991 года рождения. Мужчина сообщил, что в середине марта он подрабатывал в режиме такси и подвозил на своем автомобиле двух пассажиров, один из которых по пути следования попросил у него телефон, чтобы позвонить сестре. Через некоторое время после звонка, когда пассажиры вышли, водитель обнаружил, что с его счета пропало 18 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Было осуществлено два перевода средств, которых он не делал. Потерпевший принял решение обратиться с заявлением в полицию. Полицейские разыскали причастного к хищению. Им оказался пассажир. Деньги он перевел на свой счет, а впоследствии потратил на личные нужды. В настоящее время подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?