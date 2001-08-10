Сахалинец попросил у таксиста телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданина 1991 года рождения. Мужчина сообщил, что в середине марта он подрабатывал в режиме такси и подвозил на своем автомобиле двух пассажиров, один из которых по пути следования попросил у него телефон, чтобы позвонить сестре. Через некоторое время после звонка, когда пассажиры вышли, водитель обнаружил, что с его счета пропало 18 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Было осуществлено два перевода средств, которых он не делал. Потерпевший принял решение обратиться с заявлением в полицию. Полицейские разыскали причастного к хищению. Им оказался пассажир. Деньги он перевел на свой счет, а впоследствии потратил на личные нужды. В настоящее время подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.