Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" за два года доставила в новые регионы 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это продукты, вода, стройматериалы, бытовая техника, детское питание, лекарства и медицинское оборудование.

«Также мы собрали почти 13 миллиардов рублей на помощь фронту. Они пошли на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», - сообщил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.