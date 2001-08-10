Тихоокеанское
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09:29, | Новости общества Сахалина и Курил

"Единая Россия" за два года доставила в новые регионы 110 тысяч тонн гуманитарной помощи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Единая Россия" за два года доставила в новые регионы 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это продукты, вода, стройматериалы, бытовая техника, детское питание, лекарства и медицинское оборудование.
 
«Также мы собрали почти 13 миллиардов рублей на помощь фронту. Они пошли на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», - сообщил секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.

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