Этим летом около 50 муралов украсят здания Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске подводят предварительные итоги отбора проектов росписи объектов и стен в рамках паблик-арт программы «Взгляды» под эгидой администрации города. Организаторы получили почти 300 заявок от участников не только из России, но и из Сербии, Турции и других стран. Есть среди них и сахалинцы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всего художники отправили более 500 предложений по росписи стен и объектов инфраструктуры Южно-Сахалинска. Работы оценивало профессиональное жюри. Это - ведущие эксперты страны и Дальнего Востока в области архитектуры, урбанистики, уличного искусства и культуры.

У всего проекта есть общая объединяющая тема - «Взгляды». Тематика всех эскизов - авторский взгляд на Южно-Сахалинск, его прошлое, настоящее и будущее. Одним из лейтмотивов конкурса стала разработка эскизов именно в соответствии с туристическими маршрутами. Это маршруты «Боевой славы» (ул. Горького), «Молодежный» (ул. Комсомольская), «Видовой» (пр. Мира), «История Сахалина» (ул. Ленина), «Морское освоение Сахалина» (ул. Сахалинская и ул. Невельская). Они разработаны по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и поддержке мэра Сергея Надсадина.

- Основное внимание мы при оценке уделяем взаимосвязи проектов, заявленной темы и контекста города и региона, а также уровню художников, который оценивается на основе портфолио. Иногда визуально связь с первого взгляда может не считываться. Но планируется, что у каждой работы будет текстовое описание, что поможет зрителю понять, почему она появилась в этом месте и как она связана с Сахалином. Важно уйти от стереотипного восприятия региона и тиражирования всем знакомых образов, поднять более сложные темы, мы ждем от художников более глубокой работы и обращаем на нее внимание, когда замечаем, - комментирует куратор паблик-арт программы «Взгляды» Александр Мущенко.

Совсем скоро будут объявлены имена победителей конкурса и начнётся большая творческая работа. Художники будут лично украшать здания, проведут серию мастер-классов для всех желающих. Финальная часть проекта будет приурочена ко Дню города, в рамках праздничных мероприятий планируется провести презентацию работ, запуск экскурсий по туристическим маршрутам и открытие выставки художников-участников.

Отметим, паблик-арт программа «Взгляды» предполагает собой не только проект по росписи фасадов, но и цикл встреч, мастер-классов и выставок художников и экспертов. Вся информация о конкурсе будет опубликована на сайте и в социальных сетях мэрии.