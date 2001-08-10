На полигоне в Троицком горела баня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сообщение о том, что в Троицком на военном полигоне горит баня, поступило диспетчеру Анивского пожарно-спасательного гарнизона 22 марта в 00:40, сообщает astv.ru, ссылаясь на Главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Пожарный расчёт прибыл через 1 минуту. На тот момент тлела крыша бани на площади 8 квадратных метров.

Возгорание локализовали в 01:30, а в 02:25 полностью ликвидировали. В тушении участвовали 5 человек и 1 единица техники противопожарной службы Сахалинской области.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают.