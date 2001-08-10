Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2023
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17:07, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец заходил к соседу и потихоньку выносил электронику

Сахалинец заходил к соседу и потихоньку выносил электронику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 28-летнего жителя села Тунгор о том, что у него похищено два телевизора и ноутбук. Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 22-летний ранее судимый житель села – сосед потерпевшего. Выяснилось, что 15 января фигурант зашел к своему соседу через незапертую дверь, а тот спал. Также в квартире спала знакомая потерпевшего. Подозреваемый взял телевизор и поспешил спрятать его в подвале многоквартирного дома.

После этого он снова зашел к приятелю, разбудил знакомую, с которой они побеседовали, после чего он ушел к себе. На следующий день фигурант также зашел к соседу, которого не оказалось дома и вынес с собой телевизор, который потерпевший поставил взамен похищенного, а также ноутбук.

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