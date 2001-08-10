Тихоокеанское
информационное агентство
10 Февраля 2023
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16:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец перевел деньги в "правоохранительные органы", чтобы те разблокировали ему сайт 18+

Сахалинец перевел деньги в

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Охинский" поступило сообщение от 47-летнего местного жителя. Как выяснили сотрудники полиции, при просмотре сайта порнографического содержания у мужчины на экране высветилось окно, в котором фигурировало название правоохранительного ведомства с требованием заплатить определенную сумму для разблокировки контента, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мужчина перевел 7400 рублей на указанный электронный кошелек, но сайт так и не разблокировался. Тогда охинец позвонил в правоохранительный орган и сообщил, что произвел оплату, попросив предоставить доступ к контенту. Поняв, что он перевел деньги мошенникам, мужчина обратился к полицейским.

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