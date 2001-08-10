На Камчатке в суде мать лгала, оправдывая насильника своей дочери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как рассказали информационному агентству в краевом управлении СКР, 28-летнюю жительницу краевого центра обвиняют по части 1 статьи 307 УК РФ о заведомо ложных показаниях.

По данным уголовного дела, женщина сама обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее сожитель совершал насильственные действия сексуального характера над ее девятилетней дочерью. Позже мать изменила показания и сообщила, что преступления не было. По данным СКР, женщина находится в материальной зависимости от своего сожителя.

На допросах в качестве свидетеля и в суде мама пострадавшей девочки неоднократно давала заведомо ложные показания, чтобы оправдать насильника. Кроме этого, она принуждала к лжесвидетельству и ребенка. Однако эти показания опровергались собранными доказательствами.

Мужчину признали виновным в насилии над ребенком и присудили ему 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Приговор суда вступил в законную силу.

«Следователем СКР по факту принуждения девочки к даче заведомо ложных показаний возбуждено и расследовано уголовное дело. Судом ей назначено наказание в виде лишения свободы условно. В настоящее время по обстоятельствам дачи обвиняемой заведомо ложных свидетельских показаний предварительное следствие завершено, уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.