На Сахалине автоинспекция нашла наркотики у невнятно отвечавших на вопросы водителя и пассажира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 февраля в ходе несения службы инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области на одной из улиц остановили иномарку, в которой находились водитель и пассажир, рассказли тИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

При проверке документов и разговоре с сотрудниками ДПС мужчины вели себя подозрительно, на вопросы отвечали невнятно, уклончиво. У автоинспекторов возникло подозрение, что мужчины могут перевозить запрещенные к обороту предметы. В связи с чем, было принято решение провести личный досмотр, о чем им было сообщено. Услышав это, 42-летний водитель попытался резким движением руки скинуть что-то из правого кармана куртки. Тогда сотрудникам ДПС пришлось применить спец средства.

В результате, в ходе личного досмотра у водителя в правом кармане куртки были обнаружены 2 бумажных свертка, внутри которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. В этом же кармане был обнаружен полимерный пакет с zip lock замком со следами наслоения белого цвета.

Кроме этого, в ходе досмотра автомобиля в передней правой двери была обнаружена пачка сигарет, внутри которой находились: бумажный сверток с веществом растительного происхождения со специфическим запахом, полимерный пакет с зиплок замком со следами наслоения белого цвета, две сигареты с признаками перебивки.

По базе данным выяснилось, что ранее 42-летний водитель уже привлекался к уголовной ответственности за перевозку наркотических средств и был осужден по статье 228 УК РФ на срок три года. По данному факту назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Управление ГИБДД Сахалинской области обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в дежурную часть о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно по телефонам: 789-497, 780-063 или 789-600.