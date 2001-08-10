Сахалинец, не справившийся с управлением автомобилем, предстанет перед судом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя города Холмска за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 29 августа 2022 г. обвиняемый поехал кататься на недавно приобретённом автомобиле марки «TOYOTA MARK II», предварительно позвав с собой двух друзей. Пассажиры и водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Не имея водительского стажа, двигаясь в районе села Бамбучки со скоростью не более 80 км/ч, подъезжая к повороту, водитель не справился с управлением, запаниковал и совершил съезд с проезжей части в кювет. Автомобиль перевернулся и приземлился на крышу. Обвиняемый от удара потерял сознание и был госпитализирован в приемное отделение Холмской ЦРБ. После проведенной процедуры освидетельствования на состояние опьянения, результат оказался отрицательный. В ДТП также пострадала одна из пассажиров – 20-летняя девушка получила серьезные травмы, самой тяжелой из всех оказалась травма поясничного отдела позвоночника. Такой перелом по признаку вреда здоровью, опасного для жизни человека, квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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