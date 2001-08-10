Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2023
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10:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Одна погибшая и трое пострадавших: результат аварии на трассе Южно-Сахалинск - Оха

Одна погибшая и трое пострадавших: результат аварии на трассе Южно-Сахалинск - Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным данным, сегодня, 10 января, водитель, управляя автомобилем "Toyota Sprinter", двигаясь в северном направлении по автодороге "Южно-Сахалинск-Оха", в районе 39 км.+660 м. выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Honda Freed", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП, два водителя и пассажир получили телесные повреждения. Женщина-пассажир автомобиля "Honda Freed" скончалась от полученных ранений.

Проводится проверка.

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