Одна погибшая и трое пострадавших: результат аварии на трассе Южно-Сахалинск - Оха

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По предварительным данным, сегодня, 10 января, водитель, управляя автомобилем "Toyota Sprinter", двигаясь в северном направлении по автодороге "Южно-Сахалинск-Оха", в районе 39 км.+660 м. выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Honda Freed", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП, два водителя и пассажир получили телесные повреждения. Женщина-пассажир автомобиля "Honda Freed" скончалась от полученных ранений.

Проводится проверка.