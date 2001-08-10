Сахалинка получила электронное письма с требованием заплатить налоги и оплатила кому-то услуги связи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 54-летней жительницы села Третья Падь о том, что с её банковского счета похищены денежные средства в сумме более четырех тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Женщине на личную электронную почту пришло письмо о том, что у нее имеется налоговая задолженность за землю в сумме 403 рубля, так же в письме был прикреплён файл, при открытии которого внизу была кнопка оплатить задолженность. Перейдя по ссылке, заявитель ввела номер своей банковской карты и код подтверждения оплаты, после чего с её карты были списаны средства, имеющиеся на карте. Далее женщина зашла в онлайн – приложение банка, где увидела, что оплата прошла на счет сотового оператора.

Также в полицию Корсакова обратилась 35-летняя гражданка, у которой похищено более 12 тысяч рублей. Заявитель разместила на сахалинском сайте объявление о продаже мужских рабочих ботинок за 2500 рублей. В этот же день ей в месенджере пришло сообщение от потенциальной покупательницы. Девушка пояснила, что проживает в г. Охе и попросила оформить доставку транспортной компанией. Далее потерпевшей поступила ссылка данной компании, где женщина ввела номер банковской карты и трёхзначный защитный код, после чего начали приходить сообщения о списании средств.

В обоих случаях по фактам кражи с банковского счета возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные действия.