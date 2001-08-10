Сахалинца, пытавшегося без очереди получить услуги почты и избившего полицейского, отправили в колонию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого жителя областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), рассказали ТИА "Острова" в региональной транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в августе 2022 года находящийся под административным надзором 48-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в почтовое отделение железнодорожного вокзала г. Южно-Сахалинска, где пытался воспользоваться предоставляемыми услугами, игнорируя стоящих перед ним в очереди граждан и сопровождая свои действия нецензурной бранью.

В ответ на законное требование сотрудника полиции прекратить противоправное поведение, сначала обвиняемый пытался порвать служебное удостоверение полицейского, а затем несколько раз ударил его кулаком в лицо.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры, приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.