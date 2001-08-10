На Сахалине задержана "целительница" снимавшая "страшную прочу" и принимавшая оплату деньгами в черном носке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило два заявления от пожилых жительниц областного центра. 66-летняя женщина лишилась 30 тысяч рублей, а 84-летняя сахалинка лишилась 29250 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
К женщинам на улице подошла неизвестная гражданка, которая представилась им целительницей. Женщина сообщала потерпевшим, что на них лежит страшная порча и предлагала провести «обряд очищения», а также оказать помощь в лечении имеющейся болезни. Для «исцеления» подозреваемая говорила пенсионеркам собрать все свои сбережения и принести их ей в черном носке. Спустя некоторое время она возвращала носок и просила не открывать его ещё сутки, а положить под подушку и открыть только на следующий день. Впоследствии вместо денег потерпевшие женщины обнаруживали газеты.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность и местонахождение злоумышленницы. Ею оказалась 49-летняя жительница Холмска.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, которые будут объединены в одно производство, по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с причинением значительно ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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