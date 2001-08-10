Тихоокеанское
информационное агентство
16 Декабря 2022
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08:50, | Новости происшествий Сахалина и Курил

13 пакетов с наркотиками обнаружили сахалинские автоинспекторы в автомобиле, остановленном для проверки

13 пакетов с наркотиками обнаружили сахалинские автоинспекторы в автомобиле, остановленном для проверки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На улице 2-я Хабаровская в Южно-Сахалинске инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановили автомобиль "Toyota Corolla Runx".

При проверке документов инспекторы обратили внимание на водителя и пассажира,которые вели себя подозрительно, на вопросы инспекторов отвечали невнятно, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Имелись подозрения,что молодые люди могут иметь при себе что-либо запрещенное. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приняли решение провести досмотр иномарки.

В результате, в салоне автомобиля были обнаружены 13 пакетов и один бумажный сверток внутри которых вещество растительного происхождения со специфическим запахом.

По данному факту назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

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