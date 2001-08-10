Сахалинец, испугавшись, что его аккаунт будет заблокирован, перевел мошенникам 12 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию города Корсакова обратился 19-летний гражданин. Он рассказал полицейским, что у него неизвестные похитили 12 000 рублей. Молодой человек был зарегистрирован на одной из виртуальных площадок, где покупает видеоигры, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ночное время ему пришло смс-сообщение, в котором было написано, что на его учетную запись пришло слишком много жалоб и она будет заблокирована из-за нарушений политики и других незаконных действий, без возможности восстановления. Далее заявителя стали обвинять в мошеннических действиях. Затем ему пришло сообщение, что он оштрафован и должен заплатить штраф 6 000 рублей и прислали для оплаты номер карты на которую потерпевший перевел деньги.

Затем пришло еще одно сообщение, что платеж выполнен некорректно и ему нужно доплатить еще 6 100 рублей, парень также оплатил второй раз. После перевода денег переписка удалилась автоматически.