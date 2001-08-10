В Корсакове задержали местного жителя за продажу героина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области задержан 43-летний ранее судимый житель Корсакова, подозреваемый в сбыте героина, рассказали ТИА "Острова2 в сахалинской полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что фигурант, являясь наркозависимым, вступил в преступный сговор с магазином по продаже запрещенных веществ из теневого сегмента сети Интернет, чтобы осуществлять противоправную деятельность в качестве закладчика наркотических средств.

Злоумышленник получал закамуфлированные партии наркотиков под видом посылок. Затем он расфасовывал дурман на разовые дозы и сбывал через тайники-закладки, а также иногда давал своим знакомым, также имеющим наркотическую зависимость.

В результате проведенной операции сотрудники полиции задержали подозреваемого после того, как он передал шприц с подготовленным к употреблению наркотиком знакомой девушке.

При дальнейшем досмотре квартиры фигуранта было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета, которое согласно справке эксперта, имеет в своем составе героин массой 69,5 граммов. Также оперативниками был выявлен и ликвидирован тайник с наркотиком, подготовленным к сбыту.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 228 УК РФ (покушение Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) и ч. 1 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ведется следствие.