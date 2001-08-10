Жительница Благовещенска взяла у сахалинки деньги на изготовление диплома и пропала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В середине апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что в январе в одной социальной сети увидела объявление о подготовке дипломных работ. После переписки по мессенджеру она перевела половину денежных средств от заявленной стоимости изготовления дипломной работы. Немного позже заявительница по просьбе исполнителя перевела еще 1500 рублей, но до настоящего времени дипломная работа не готова, на связь с ней получатель средств не выходит. Сумма ущерба составила 7000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к содеянному ранее судимой 20-летней жительницы Благовещенска Амурской области.
Сотрудники уголовного розыска областного аппарата УМВД, получив сообщение от коллег из Амурской области о задержании указанной гражданки, выехали в служебную командировку в Благовещенск.
Установлена причастность обвиняемой к 10 противоправным деяниям, включая её незаконные действия в отношении сахалинки. Среди потерпевших жители других регионов. Как выяснилось, гражданка предлагала свои услуги в изготовлении расчетно-графических, дипломных и курсовых работ. После общения с потерпевшими и поступления от них денежных средств на связь она не выходила.
Расследование уголовного дела, возбужденного Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), завершено.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня Поронайск примет чемпионат Сахалинской области по волейболу
- 09:26 Сегодня 15с22нж вентиль: определение, особенности, преимущества
11:17 Сегодня Городской парк Южно-Сахалинска приглашает принять участие в новогодних конкурсах
10:19 Сегодня С 1 января сахалинским детям с тяжелыми заболеваниями будут оплачивать перелет к месту лечения и обратно
16:44 11 Ноября 12 кафе и ресторанов Южно-Сахалинска будут удивлять гостей и жителей города пельменями
- 17:01 11 Ноября Игровые площадки Южно-Сахалинска пересчитают и избавятся от опасных
15:48 11 Ноября Сахалинец угнал у пенсионерки машину на запчасти, но разобрать не успел
16:51 10 Ноября Кубок Сахалинской области по пулевой стрельбе разыгрывают в Южно-Сахалинске
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
10:53 21 Октября Крабовое мясо и рыбное филе обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне
Выбор редакции
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
- 10:16 2 Ноября 15 семей на Итурупе отметили новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?