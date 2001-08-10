Жительница Благовещенска взяла у сахалинки деньги на изготовление диплома и пропала

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В середине апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 20-летней местной жительницы. Девушка сообщила, что в январе в одной социальной сети увидела объявление о подготовке дипломных работ. После переписки по мессенджеру она перевела половину денежных средств от заявленной стоимости изготовления дипломной работы. Немного позже заявительница по просьбе исполнителя перевела еще 1500 рублей, но до настоящего времени дипломная работа не готова, на связь с ней получатель средств не выходит. Сумма ущерба составила 7000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастность к содеянному ранее судимой 20-летней жительницы Благовещенска Амурской области.

Сотрудники уголовного розыска областного аппарата УМВД, получив сообщение от коллег из Амурской области о задержании указанной гражданки, выехали в служебную командировку в Благовещенск.

Установлена причастность обвиняемой к 10 противоправным деяниям, включая её незаконные действия в отношении сахалинки. Среди потерпевших жители других регионов. Как выяснилось, гражданка предлагала свои услуги в изготовлении расчетно-графических, дипломных и курсовых работ. После общения с потерпевшими и поступления от них денежных средств на связь она не выходила.

Расследование уголовного дела, возбужденного Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), завершено.