Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 26-летней местной жительницы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, девушка разместила на одном из сайтов объявление о продаже меховой жилетки за 10 000 рублей и указала там же свои контакты. Позже потерпевшей в мессенджере написала потенциальная покупательница и попросила указать реквизиты банковской карты продавца, чтобы якобы оплатить покупку. Гражданка перешла по ссылке и ввела свои данные, после чего с её счета списалось 10 000 рублей.

3 ноября в дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 62-летнего местного жителя. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники пытаются оформить на имя заявителя кредит. В ходе общения сам заявитель сообщил звонившему, что у него на банковском счету имеются личные сбережения в сумме 900 000 рублей, тогда злоумышленник настоятельно попросил перевести средства на безопасный счёт. Мужчина, действуя согласно указаниям звонившего, перевёл денежные средства, в результате чего общая сумма ущерба составила 965 000 рублей.

Другой случай произошел с 62-летним жителем города Холмска. В сети интернет мужчина увидел рекламу о возможности инвестировать денежные средства и быстро заработать. После регистрации на сайте, заявитель скачал необходимые для игры на бирже приложения, и в дальнейшем все указания уже получал посредством установленных на мобильном телефоне программ. Так, заявитель по указанию неизвестных переводил денежные средства на продиктованные номера, а уже через неделю решил выйти и забрать финансы, которые, по его мнению, уже у него скопились. Но тут мужчину ждал сюрприз, так как, чтобы закрыть счёт, надо оформить «кредитное плечо», то есть взять кредит на самую большую сумму, при этом деньги вернуться, как было обещано заявителю.

Мужчина оформил кредит на сумму 2 305 389, 22 рублей и открыл электронную карту, куда и перевёл деньги. Так мужчина в погоне за лёгкими деньгами лишился денежных средств на общую сумму в размере 2 560 000 рублей.

4 ноября в дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу поступило заявление от 73-летней жительницы города Холмска. Женщина сообщила, что стала жертвой телефонных аферистов, которые выманили у неё 7 тысяч рублей. Ей на сотовый телефон поступил звонок. Неизвестный парень назвал заявительницу бабушкой и назвался Алексеем, а также пояснил, что якобы он сменил телефонный номер. Так как у заявительницы действительно есть внук и зовут его Алексей, то женщина поверила звонившему. Тогда мошенник сказал, что он подрался, и пострадавший сейчас находится в реанимации, чтобы родители забрали заявление, ему нужно им заплатить 150 тысяч рублей. Так как у заявительницы не было такой суммы, а в силу возраста скорее всего ей кредит не одобрят, она так и сказала «внуку». Тогда парень попросил перевести хотя бы 7 000 рублей на банковский счёт, что женщина и сделала.

5 ноября в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 29-летней жительницы села Леонидово.

Девушке поступил звонок с неизвестного номера, звонивший представился сотрудником Центра занятости населения и предложил ей трудоустройство на вакансию «Работа на дому с интернетом».

В дальнейшем, действуя согласно указаний афериста, гражданка зашла на сайт, где ввела свои паспортные данные, электронную почту, номер банковской карты и свой номер сотового телефона, а также указала место проживания. После чего заявительнице поступило сообщение, о том, что на ее банковскую карту поступили денежные средства в сумме 10000 рублей. Затем, также по указанию собеседника, заявительница осуществила денежный перевод в сумме 10200 рублей на банковский счет. Только после этого женщина, проверив баланс своей карты, поняла, что ранее от «потенциального работодателя» ей на счёт никакие денежные средства не поступали и потерпевшая просто попала на удочку мошенников.

Так женщина не получила ни обещанную работу, а вместе с тем ещё и лишилась денежных средств, в связи с чем ущерб составил 10200 рублей.

Следующий эпизод произошёл с жительницей Северо-Курильска. 3 ноября поступило заявление от 25-летней гражданки иностранного государства о том, что неустановленное лицо путём обмана похитило принадлежащие заявительнице денежные средства в сумме 49 850 рублей.

Как оказалось, заявительница увидела объявление в мессенджере в группе соотечественников, что неизвестный гражданин может оказать помощь в получении кредита с увеличенным лимитом до 200 000 руб. Созвонившись с неизвестным, по его указаниям, заявительница оформила на себя кредит и сообщила неизвестному код из СМС сообщения. После чего со счета пропали денежные средства.

По вышеописанным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Устанавливаются лица, причастные к данным деяниям.